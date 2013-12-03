Добавление дизайна и функций в интернет-магазин

У меня сайт (посадочная страница) по продаже усиленных аккумуляторов для телефонов Samsung

Ассортимент маленький. Система оплаты подключена.

Что необходимо сделать: Проработать дизайн полностью. Меня кроме баннера ничего не устраивает. Отзывы и акция выглядят ужасно. В акции призыв какой-то дикий.

Сделать модуль по доставке товаров. Человек выбирает город куда доставить, ему отображается сумма и сроки доставки. Пример такого модуля можно посмотреть тут: http://www.vsemayki.ru/deliverytype

Модули тут: http://www.edostavka.ru/internet-magazin/ Договор со СДЭК есть, нужно только определиться какой модуль нужен.

Связать выбор способа доставки с оплатой товара, т.е. чтобы клиенту после выбора доставки предлагалось оплатить товар с учетом стоимости доставки.

Форма заказа сделана не правильно. Нужно чтобы когда клиент выберет модель, ему отображались только доступные для этой модели цвета.

Возможно мне понадобится добавление ассортимента на сайт (2-4 наименования). Пропишите отдельно сколько надо будет доплатить.

От вас предложения с указанием срока и цены.