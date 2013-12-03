Интернет магазин (площадка продаж с комиссией) ТЗ

Магазин по продаже материалов для ремонта и строительства, так же предметов интерьера и мебели.

Есть ТЗ , нужен специалист или даже 2 которые смогут написать такой сайт где люди - клиенты сайта смогут размещать свои товары для продажи. Магазин получает комиссию с каждой продажи.

Ориентировочно состав такой:

1) Магазин 2)маленький блог с доступом только администратора (публикация статей) 3) личные кабинеты клиентов и поставщиков с системой рейтингов и историей заказов; 4) система менеджмента и контроля заказов; 5) доска объявлений(типа форума , вакансий и проектов по дизайну интерьера) 6) Прикуртить платежные системы к интернет магазину

Для тех кто подумает "ОГО" - поясню что не требуется делать эти части супер функциональными , все по минимуму.

Пишите цену - буду выбирать по цене , потом по портфолио , потом по адекватности)