Доработать интернет-магазин

Добрый день!В интернет -магазин на движке Магенто нужно исправить и доработать:

1. В карточке товара сделать чтобы нормально открывались фотографии с товаром и перелистывались

2. изменить и добавить пункты(чтобы можно было выбрать) при оформлении заказа в разделе оплаты и доставки

3. настроить блог (он есть,но не можем разобраться что с ним и как туда вносить статьи)

4. добавить в нижнее меню страницу с размерными таблицами