В существующий шаблон нужно: 1. Поменять расположение товара. 2. Вставить сортировку по категориям товара. сайт: cablestore.kz Сумма и сроки. Спасибо!
Создать интернет-магазин(для lagutin)
Создать интернет-магазин. ТЗ по почте.
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