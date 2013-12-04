Помощь при настройке ИМ на CMS Битрикс УС

Добрый день,

требуется содействие при создании ИМ на CMS Битрикс Управление сайтом ред. Бизнес,

оплата либо за конкретную помощь, либо за день консультаций.

Что не можем сделать сами готовы отдать на ваш оутсорсинг, если договоримся по цене и срокам.

Наша задача и самим научиться базово управлять своим сайтом :) Готовы ли Вы поработать мэтром? Стоимость предлагаю обсуждать по мере решения задач.

В перспективе, если все у нас в целом пойдет по плану, то будем готовы предложить еще проекты по Битриксу, включая Управление сайтом, Битрикс24 и Корпоративный портал и их совместную интеграцию.

Очень важно качественное надежное и долгосрочное сотрудничество, нужен специалист который сможет проконсультировать по возникшей задаче, либо решить ее самостоятельно, опять же повторюсь за адекватную стоимость. По рынку стоимости проектов и задач мы знакомы, к сожалению большинство веб-студий необоснованно, завышают стоимость проектов. Поэтому ищем надежного удаленного сотрудника для долгосрочных совместных проектов.