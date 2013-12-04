Помощь при настройке ИМ на CMS Битрикс УС

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки132 просмотра

Добрый день,

требуется содействие при создании ИМ на CMS Битрикс Управление сайтом ред. Бизнес,

оплата либо за конкретную помощь, либо за день консультаций.

Что не можем сделать сами готовы отдать на ваш оутсорсинг, если договоримся по цене и срокам.

Наша задача и самим научиться базово управлять своим сайтом :) Готовы ли Вы поработать мэтром? Стоимость предлагаю обсуждать по мере решения задач.

В перспективе, если все у нас в целом пойдет по плану, то будем готовы предложить еще проекты по Битриксу, включая Управление сайтом, Битрикс24 и Корпоративный портал и их совместную интеграцию.

Очень важно качественное надежное и долгосрочное сотрудничество, нужен специалист который сможет проконсультировать по возникшей задаче, либо решить ее самостоятельно, опять же повторюсь за адекватную стоимость. По рынку стоимости проектов и задач мы знакомы, к сожалению большинство веб-студий необоснованно, завышают стоимость проектов. Поэтому ищем надежного удаленного сотрудника для долгосрочных совместных проектов.

11 лет назад
wmlflc
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Подключить магазин к яндекс маркет ( покупка )

    $500

    Требуется подключить интернет магазин к программе "Покупка на маркете" http://help.yandex.ru/partnermarket/purchase/about.xml Магазин сделан на Joomla 2.5 + joomshoping Требуется реализовать в виде плагина к магазину ( тоесть без хаков ядра, чтобы ...

    Joomla
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить платежку

    Сайт crapebook.com При покупке ошибка К сожалению, оплата этого счета невозможна Некоторые параметры счета некорректны Неверный параметр: Signature Нужно исправить ошибку.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать плагин для Bitrix

    Необходимо разработать плагин для Bitrix (редакция интернет-магазин), который возможно будет разместить на Marketplace. Идеальный вариант: в админке его включил и он работает. Никаких дополнительных настроек. У плагина в админке есть панель ...

    JavaScript
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Организовать выгрузку в Я-Маркет.

    Необходимо подключить плагин генерации yml для интернет-магазина на Битриксе дял последующего размещения на сервисе Яндекс-Маркет и прочих подобных сервисов Просьба оставлять свои предложения только здесь. Опыт работы и хорошие отзывы приветствуются. В ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка магазина на Joomla 3 на основе готового+

    Нужно взять готовый сайт(есть все доступы) изменить цвета, изменить картинки, переделать и наполнить каталог(около 60 товаров), настроить работу интернет-магазина и оформления заказа. Спецу работы на 1-2 дня.

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редирект дублей в Джумле (в модуле SH404sef)

    Необходимо настроить компонент SH404, проанализировать ссылки и аккуратно и профессионально убрать дубли, нежелательные и неправильные ссылки чтобы не повредить индексации. Возможно, дубли возникли после добавления новых категорий и пунктов меню.

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте, мы хотим заказать несколько сайтов, со всеми триггерами БМ и сейчас выбираем исполнителей. Сайт электроники примерно 15 категорий 300 товаров. Сайт постельного белья 15 товаров. Сайт по пиломатериалам 10 товаров. ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка и-м на сантафоксе

    Нужно доработать карточку товара и страницу оформления заказа. вывод строк характеристик товара Ресайз картинок небольшие правки в дизайне Верстка страницы заказа есть, надо ее натянуть и настроить Бюджет небольшой.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад