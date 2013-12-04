Добрый день!В интернет -магазин на движке Магенто нужно исправить и доработать: 1. В карточке товара сделать чтобы нормально открывались фотографии с товаром и перелистывались 2. изменить и добавить пункты(чтобы можно было выбрать) при ...
Разработать плагин для Bitrix
Необходимо разработать плагин для Bitrix (редакция интернет-магазин), который возможно будет разместить на Marketplace.
Идеальный вариант: в админке его включил и он работает. Никаких дополнительных настроек.
У плагина в админке есть панель настроек, состоящая всего из двух пунктов:
1. Текстовое поле для ключа доступа к API.
2. Галка "включен/выключен".
Плагин делает 3 вещи:
1. Инициализирует JS-код на всех страницах сайта (подключается 2 JS-скрипта в подвале сайта и вызывается скрипт инициализации на событие onload). Если юзер авторизован, то в скрипт инициализации также подставляется его ID.
2. Отлавливает определенные события и отправляет информацию о них на API, доступ к которому дадим (обращение уже есть в одном из подключенных в пункте 1 скриптов, нужно просто вызвать метод у объекта). Отлавливаются события: просмотр товара, добавление товара в корзину, удаление товара из корзины, оформление заказа. При каждом подобном запросе также отправляется определенный набор данных, чаще всего это: id товара, id категории, цена и наличие в продаже. Для оформления заказа передается набор идентификаторов заказанных товаров и их количество.
3. На экранах просмотра товара, просмотра категории и просмотра корзины через наш SDK (скрипт, подключенный в первом пункте) выполняется запрос к нашему API с определенным набором параметров. API возвращает список ID-товаров. Из них нужно отрисовать простые блоки товаров (крупная картинка ии ссылка на просмотр товара). Таких блоков на каждой из перечисленных страниц может быть от 1 до 3.
От исполнителя: цена и сроки.
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