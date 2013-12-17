Добрый день!В интернет -магазин на движке Магенто нужно исправить и доработать: 1. В карточке товара сделать чтобы нормально открывались фотографии с товаром и перелистывались 2. изменить и добавить пункты(чтобы можно было выбрать) при ...
Организовать выгрузку в Я-Маркет.
Необходимо подключить плагин генерации yml для интернет-магазина на Битриксе дял последующего размещения на сервисе Яндекс-Маркет и прочих подобных сервисов
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