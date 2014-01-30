Натянуть дизайн

$180
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Завершен6 заявок234 просмотра

Движок Opencart удобнее всего

1. Все должно быть 1 в 1 как в исходнике

2. Процедура оформления заказа полностью как тут www.pum-pu.ru/orderflow/1

3. Возможны какие то дополнения в процессе работы – обговаривается сумма отдельно.

Работа удаленная.

Бюджет указан за все.

Оплата + отзыв.

Opencart
11 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$180
5 дней
Спасибо качественно вовремя
Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад