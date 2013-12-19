Помощь с магазином Opencart

$50
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Завершен2 заявки218 просмотров

Здравствуйте!

Нужна помощь с магазином http://designcards.zz.mu/ за вознаграждение ;)

1) Как сделать всплывающее изображение товара при наведении, как здесь http://www.templatemonster.com/joomla-templates.php

Всплывать должно у товаров в категориях и блоке Рекомендуемые.

2) Как вывести ссылку на Демо в списке товаров (у каждого товара будет своя ссылка, соответственно). Пример тут же http://www.templatemonster.com/joomla-templates.php

JoomlaOpencart
11 лет назад
janearts
Алиса 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MrLexSednes
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Работу выполнил нормально, но по срокам очень затянул

Заявки фрилансеров

MrLexSednes
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад