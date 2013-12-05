Настроить магазин OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок178 просмотров

1) Необходимо натянуть новый дизайн на интернет магазин

2) Подключить модули автоматической оплаты WebMoney, Qiwi, etc.

3) Настройка магазина.

Opencart
11 лет назад
BurgerPub
Евгений 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров