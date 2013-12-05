Программист битрикс

Ищем программиста для поддержки сайта o1.ru

удаленно, оплата почасовая. Я вам ТЗ, вы мне сроки и сколько будет стоить работа

знание: php, ajax.

много интересных задач, ТЗ больше на программинг для улучшения функционала

указывайте скайп и портфолио.

оплата киви, вебмани, ЯД, на карту.