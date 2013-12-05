Программист битрикс

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Ищем программиста для поддержки сайта o1.ru

удаленно, оплата почасовая. Я вам ТЗ, вы мне сроки и сколько будет стоить работа

знание: php, ajax.

много интересных задач, ТЗ больше на программинг для улучшения функционала

указывайте скайп и портфолио.

оплата киви, вебмани, ЯД, на карту.

AJAXPHP
11 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров