Быстрая форма заказа на посадочной странице

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Закрыт2 заявки197 просмотров

Надо создать быструю (без корзины) форму заказа с расчетом суммы заказа на странице http://modameda.com/allarticles/5-actions/101-medovye-nabory-na-novyj-god-aktsija

сайт на joomla 1.5.25

стоит virtuemart. Можно использовать его или другой компонент.

Пишите ваше предложение с ценой и сроками

Joomla
11 лет назад
colibri31
38 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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