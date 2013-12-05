Доработка магазина на Битрикс

Необходимо доработать интернет-магазин на 1С-Битрикс. Что нужно сделать:

1. В торговом предложении непроходимо завести кнопку "сгенерировать штрих-код" и "распечатать этикетку", этикетка должна содержать всю информацию о наименовании, артикуле, описании, размере и т.д.

2. В складском учете при создании документа прихода необходимо завести кнопку распечатать этикетки. Если это возможно. Если нет - кнопка должна располагаться в публичной части сайта.

3. Вывести возможность просмотра остатков товара.

4. Необходим документ инвентаризации.

5. При добавлении документа прихода, списания и т.д., чтобы в фильтре можно было посмотреть какой именно товар выбираешь (его цвет, размер), потому что приходится заходить в каждую карточку, чтобы посмотреть какой товар нужно добавить.

Подробности обсужу по скайпу с исполнителем. Адрес сайта в приложенном файле.