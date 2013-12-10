Верстка,программирование макета

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен10 заявок223 просмотра

Есть макет дизаина интернет- магазина.

Магазин одного товара,соот. только один товар (1 номенклатура)

Необходимо сделать "под ключ":

-верстку и программирование

-разместить на хостинге

-рабочие функнции- форма обратной связи (отзывы публикуются ,после подтверждения, автоматически),форма обратный звонок ,корзина и оформление заказа.

11 лет назад
D_m
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

igor_yarovoy
Игорь 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$250
3 дня
Все было сделано очень быстро,качественно и профессионально. Игорь был всегда на связи. Заказ закончен полностью, включая исправления и замечания, в 3 дн.срок! Получил удовольствие от сотрудничества и общения. Очень рекомендую тем,кто ценит свое время и деньги,а самое главное нервы:)
Дмитрий очень ответственный заказчик, с чётко поставленными задачами и высокой коммуникацией. Желаю всем таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

igor_yarovoy
Игорь 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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