Перенести магазин с кирилического домена на другой домен, что бы грамотно и все что бы работало так как надо. Есть магазин на домене лагуна- флора.рф, нужно перенести его на домен laguna-flora.
Небольшая правка SEO Pro для Opencart (OCStore)
По умолчанию в SEO Pro при отключенной опции "ЧПУ товаров с категориями" страничка товара имеет адрес:
Нужно внести небольшие изменения, чтобы странички имели вид:
http://site.ru/goods/product-name/
Вставка "goods" будет являться постоянной (т.е. одинакова для всех страниц на сайте), допустимо прописать ее просто в коде (не обязательно допиливать админку).
Остальные страницы (категории, информация и др.) должны иметь тот же вид, который они имеют при дефолтных настройках SEOPro.
Некоторые тонкости задания:
1) используется веб-сервер apache 2.4 и PHP 5.5.6
2) магазин уже немного допилен (все изменения фиксировались, при необходимости список правок есть), поэтому не хотелось бы бездумных замен файлов. Как вариант допустимо в качестве результата работы представить список изменений, которые надо внести в код (внесу сам).
3) в связи с тем, что в Opencart любые модули и дополнения требуют правки кода, а также последующим развитием и доработкой сайта, - по завершении задания обязательно предоставление исполнителем списка файлов , куда вносились изменения (если для внесения изменений понадобятся изменения других файлов, кроме seopro.php)
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