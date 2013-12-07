Небольшая правка SEO Pro для Opencart (OCStore)

По умолчанию в SEO Pro при отключенной опции "ЧПУ товаров с категориями" страничка товара имеет адрес:

http://site.ru/product-name/

Нужно внести небольшие изменения, чтобы странички имели вид:

http://site.ru/goods/product-name/

Вставка "goods" будет являться постоянной (т.е. одинакова для всех страниц на сайте), допустимо прописать ее просто в коде (не обязательно допиливать админку).

Остальные страницы (категории, информация и др.) должны иметь тот же вид, который они имеют при дефолтных настройках SEOPro.

Некоторые тонкости задания:

1) используется веб-сервер apache 2.4 и PHP 5.5.6

2) магазин уже немного допилен (все изменения фиксировались, при необходимости список правок есть), поэтому не хотелось бы бездумных замен файлов. Как вариант допустимо в качестве результата работы представить список изменений, которые надо внести в код (внесу сам).

3) в связи с тем, что в Opencart любые модули и дополнения требуют правки кода, а также последующим развитием и доработкой сайта, - по завершении задания обязательно предоставление исполнителем списка файлов , куда вносились изменения (если для внесения изменений понадобятся изменения других файлов, кроме seopro.php)