Небольшая правка SEO Pro для Opencart (OCStore)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки223 просмотра

По умолчанию в SEO Pro при отключенной опции "ЧПУ товаров с категориями" страничка товара имеет адрес:

http://site.ru/product-name/

Нужно внести небольшие изменения, чтобы странички имели вид:

http://site.ru/goods/product-name/

Вставка "goods" будет являться постоянной (т.е. одинакова для всех страниц на сайте), допустимо прописать ее просто в коде (не обязательно допиливать админку).

Остальные страницы (категории, информация и др.) должны иметь тот же вид, который они имеют при дефолтных настройках SEOPro.

Некоторые тонкости задания:

1) используется веб-сервер apache 2.4 и PHP 5.5.6

2) магазин уже немного допилен (все изменения фиксировались, при необходимости список правок есть), поэтому не хотелось бы бездумных замен файлов. Как вариант допустимо в качестве результата работы представить список изменений, которые надо внести в код (внесу сам).

3) в связи с тем, что в Opencart любые модули и дополнения требуют правки кода, а также последующим развитием и доработкой сайта, - по завершении задания обязательно предоставление исполнителем списка файлов , куда вносились изменения (если для внесения изменений понадобятся изменения других файлов, кроме seopro.php)

ApacheocStoreOpencartPHP
11 лет назад
astarkin
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос с хостинга на хостинг

    Перенести магазин с кирилического домена на другой домен, что бы грамотно и все что бы работало так как надо. Есть магазин на домене лагуна- флора.рф, нужно перенести его на домен laguna-flora.

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужен интернет-магазин с простым функционалом и удобной "админкой": редактирование товаров (фильтры), дизайн несложный (на главной странице:меню+приветственный текст+карусель+вывод товаров) форма обратной связи удобное редактирование главной и статических страниц из "админки" ...

    Joomla
    Интернет-магазины35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Битриксе

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен хороший программист для создания интернет-магазина на системе Битрикс. Объем работ стандартный: - Верстка и перенос в 1С (создание категорий, карточек товаров, информационных страниц, корзины, страницы портфолио) ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление версии CMS ImageCMS Shop: 4.0 на 4.5.1

    $200

    Работающий интернет-магазин нужно перевести на последнюю версию ImageCMS Shop 4.5.1 Адаптировать дизайн под новую сетку шаблона ImageCMS Shop New Level. Добавить 25 страниц (текст и 2-3 изображения). Настроить все модули, навигацию и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист diafan.CMS

    Нужен программист (желательно из Москвы или со скайпом для др. городов) На постоянной основе для выполнения ряда задач, оплата окладом или сдельно (на ваше усмотрение) Одними из них: Верстка ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин "под ключ"

    Нужно сделать только на Опенкарт, другие варианты не предлагать, рассматривать не буду Есть отрисованный дизайн со всем функционалом. Все продумано. Надо только реализовать. Список работ: - Верстка - Натянуть на ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Prestashop

    Нуждаемся в помоще по prestashop, проблема следующая - незнаем как выводить один модуль 2 раза - незнаем как правильно настроить левое меню сайт http://test-v3.design4web.biz/ru/?no_mobile_theme

    PrestaShop
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Валидная кроссбраузерная верстка и интеграция

    валидная кроссбраузерная верстка страниц главная, карточка товара. интеграция в движок шоп скрипт версия прошлого года. обязательное требование соответствие макету. одинаковое отображение во всех браузерах. магазин optimal-perm.ru также желательно ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Быстрая форма заказа на посадочной странице

    Надо создать быструю (без корзины) форму заказа с расчетом суммы заказа на странице http://modameda.com/allarticles/5-actions/101-medovye-nabory-na-novyj-god-aktsija сайт на joomla 1.5.25 стоит virtuemart. Можно использовать его или другой компонент. Пишите ...

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад