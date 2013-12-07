Уважаемые разработчики!

Необходимо создать небольшой интернет-магазин под ключ.

Магазин будет иметь 2 категории товаров, так что делаем упор на дизайн и креатив интерфейса.

Бюджет данного проекта: 12 000 рублей (за все).

Требования:

- CMS Joomla 2.5 + virtuemart

- Учесть все без исключения требования указанные в ТЗ (см. вложение)

- Нарисовать иконки и порядка 5 картинок-баннеров.

- Сделать все качественно и быстро

P.S. Халявщики-шаблонники пожалуйста не беспокойте, только время потеряем. Нужен хороший дизайнер, упор будет делаться на именно на внешний вид сайта.

Оплата строго по завершению проекта!