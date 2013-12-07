Интернет магазин

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок237 просмотров

Уважаемые разработчики!

Необходимо создать небольшой интернет-магазин под ключ.

Магазин будет иметь 2 категории товаров, так что делаем упор на дизайн и креатив интерфейса.

Бюджет данного проекта: 12 000 рублей (за все).

Требования:

- CMS Joomla 2.5 + virtuemart

- Учесть все без исключения требования указанные в ТЗ (см. вложение)

- Нарисовать иконки и порядка 5 картинок-баннеров.

- Сделать все качественно и быстро

P.S. Халявщики-шаблонники пожалуйста не беспокойте, только время потеряем. Нужен хороший дизайнер, упор будет делаться на именно на внешний вид сайта.

Оплата строго по завершению проекта!

Joomla
11 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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