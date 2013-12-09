Руссификация шаблона на движке опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок159 просмотров

Необходимо руссифицировать шаблон с движком опенкарт http://sysoev-standart.com

Opencart
11 лет назад
Veron35
Руслан 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$25
1 день
Сделал все очень быстро и толково! Очень высококлассный специалист....рекомендую!
Профессиональный подход и мгновенная оплата. РЕКОМЕНДУЮ.

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • VamShop исправить и доработать модули

    1. Не работает автоматическое выставление счетов в киви. Найти и исправить проблему. 2. Сделать вывод общего веса покупок в корзине. 3. Сделать для модулей оплаты Киви и Яндекс, автоматический перевод суммы покупки в ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Интернет-магазина

    Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка). Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки. Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    $250

    Уважаемые разработчики, Необходима разработка инет-магазина "под ключь". В качестве движка выбран OpenCart. Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/ Подготовлен хостинг. Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю) ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить Корзину на opencart 1.5.5.1

    Добрый день всем профи.. Нужно настроить упрощенную корзину на opencart 1. нужно убрать все лишние поля при оформлении заказа..оставить только ( Имя, Почта, Телефон, Адрес.) 2. Способ доставки сделать надо ( ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка в ocStore 0.2.0

    1) Открываем новый раздел, когда версталось меню не продумали дополнительные разделы. Сейчас добавил новый раздел, при наведении на раздел, подсвечивается всё меню. Это показано на скрине и это нужно убрать. 2) Корзина была доработана, ...

    ocStore
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранение дублей страниц в Opencart

    Добрый день. Необходимо устранить множественные дубли страниц в интернет-магазине на Opencart (у одной страницы может быть 3-4 дубля с другим вариантом url). Ищем специалистов с опытом решения данной задачи. В откликах указывайте также стоимость ваших ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад