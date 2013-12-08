Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка). Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки. Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не ...
VamShop исправить и доработать модули
1. Не работает автоматическое выставление счетов в киви. Найти и исправить проблему.
2. Сделать вывод общего веса покупок в корзине.
3. Сделать для модулей оплаты Киви и Яндекс, автоматический перевод суммы покупки в рубли по текущему курсу магазина.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Уважаемые разработчики, Необходима разработка инет-магазина "под ключь". В качестве движка выбран OpenCart. Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/ Подготовлен хостинг. Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю) ...Закрыт11 лет назад
Прикрутить платежную систему к магазину на SIMPLA CMS От вас - сроки, сумма.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день всем профи.. Нужно настроить упрощенную корзину на opencart 1. нужно убрать все лишние поля при оформлении заказа..оставить только ( Имя, Почта, Телефон, Адрес.) 2. Способ доставки сделать надо ( ...Завершен11 лет назад
1) Открываем новый раздел, когда версталось меню не продумали дополнительные разделы. Сейчас добавил новый раздел, при наведении на раздел, подсвечивается всё меню. Это показано на скрине и это нужно убрать. 2) Корзина была доработана, ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо устранить множественные дубли страниц в интернет-магазине на Opencart (у одной страницы может быть 3-4 дубля с другим вариантом url). Ищем специалистов с опытом решения данной задачи. В откликах указывайте также стоимость ваших ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется доработка интернет-магазина на opencart. 20 правок. 400 грн. Оплата на карту Приват.Завершен11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, на данный момент нужно интегрировать готовую верстку на Битрикс. От Вас - обязателен опыт интеграции ИМ, соблюдение сроков, постоянное нахождение на связи. От нас - достойная оплата. Подробности - кандидатам.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад