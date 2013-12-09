Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования: Опыт работы от 2 летЗнание PHP, MySQL, JavaScriptHTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной версткиОпыт системной сборки GulpОпыт работы с GitУсловия работы:УдаленноОбязанности:Установка модулейРазработка ...
Обновление шаблона
Есть шаблон интернет магазина от Magento ver. 1.4.2.0-rc1
Шаблон установлен и работает.
Надо обновить шаблон до 1.8
Установить русский интерфейс Admin Panel и русифицировать сам магазин.
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