Интернет магазин

Загрузка каталога товаров из прайс листа Excel

Количество цен от 1 до 4 , статус покупателя, показ старой цены

Автоматическая выгрузка каталога товаров в XML для Yandex Market

Выписка счетов и квитанций покупателями, оплата пластиковыми картами и электронными деньгами

До 7 фотографии к каждому товару

Внедрение партнерской программы

Каталог по производителям (брендам)

Возможность размещения, редактирования статей и новостей

Новинки, товары дня, распродажа, специальные предложения на группы товаров

Разделы "Вопросы и ответы" и "Отзывы и вопросы к каждому товару"

Сравнение товаров по характеристикам

Фильтрация товаров по цене с поиском, расширенный поиск, поиск по коду и описанию

Разделы к товарам "С данным товаром покупают также", "Ближайшие по цене товары"

Описания на группы товаров

со всеми необходимыми опциями просмотра и управления для продажи большого количества товаров

Простое расположение элементов

Удобная навигация

Опросы и голосования

Версия для печати

Показ "Старой цены" товара, которая зачеркнута (используется при распродажах)

Показ последних 10 просмотренных товаров

Функция «Нашли дешевле» (позволяет покупателю поторговаться с продавцом)

Выписка счета с реквизитами продавца и данными заказа

Выписка квитанции для оплаты покупателями

Оплата пластиковыми картами

Электронными деньгами

Варианты доставки создаются администратором. Стоимость доставки добавляется к заказу

Во время заказа покупатель может указать удобную для него время и дату доставки

В кабинете клиент может:

редактировать информацию о себе (логин, пароль, адрес доставки, телефон и т.д.)

просматривать свои заказы (дата, стоимость, наименование и т.д.)

оплачивать заказы

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