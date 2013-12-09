Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования: Опыт работы от 2 летЗнание PHP, MySQL, JavaScriptHTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной версткиОпыт системной сборки GulpОпыт работы с GitУсловия работы:УдаленноОбязанности:Установка модулейРазработка ...
Интернет магазин
Загрузка каталога товаров из прайс листа Excel
Количество цен от 1 до 4 , статус покупателя, показ старой цены
Автоматическая выгрузка каталога товаров в XML для Yandex Market
Выписка счетов и квитанций покупателями, оплата пластиковыми картами и электронными деньгами
До 7 фотографии к каждому товару
Внедрение партнерской программы
Каталог по производителям (брендам)
Возможность размещения, редактирования статей и новостей
Новинки, товары дня, распродажа, специальные предложения на группы товаров
Разделы "Вопросы и ответы" и "Отзывы и вопросы к каждому товару"
Сравнение товаров по характеристикам
Фильтрация товаров по цене с поиском, расширенный поиск, поиск по коду и описанию
Разделы к товарам "С данным товаром покупают также", "Ближайшие по цене товары"
Описания на группы товаров
со всеми необходимыми опциями просмотра и управления для продажи большого количества товаров
Простое расположение элементов
Удобная навигация
Опросы и голосования
Версия для печати
Показ "Старой цены" товара, которая зачеркнута (используется при распродажах)
Показ последних 10 просмотренных товаров
Функция «Нашли дешевле» (позволяет покупателю поторговаться с продавцом)
Выписка счета с реквизитами продавца и данными заказа
Выписка квитанции для оплаты покупателями
Оплата пластиковыми картами
Электронными деньгами
Варианты доставки создаются администратором. Стоимость доставки добавляется к заказу
Во время заказа покупатель может указать удобную для него время и дату доставки
В кабинете клиент может:
редактировать информацию о себе (логин, пароль, адрес доставки, телефон и т.д.)
просматривать свои заказы (дата, стоимость, наименование и т.д.)
оплачивать заказы
подписаться/отписаться на новости
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