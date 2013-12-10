Необходимо создать дизайн+адаптация к просмотру в браузерах, выполнить верстку и натяжку дизайна на движок.
Доработка интернет магазина на WordPress
Требуется опытный программист, который очень хорошо знает WordPress и WooCommerce, что бы внести ряд доработок в интернет магазин 8044.com.ua/. Новичков не беспокоить. Не тратьте свое и моё время зря. Желательно иметь портфолио.Работаю только с программистами из Украины и России. ТЗ прилагается.
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