Переработать сайт, сделать landing page (shopcms)

Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту.

Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом.

ТЗ:

Работы нужно будет выполнять на тестовом сайте, предоставим, но потом Вам перенести.

Нужно добавить функционал: сравнение товаров, добавить виджеты социальных сетей, автоматические добавление подарков в корзину.

Верстка страниц, должна стать нормальной для всех устройств и мониторов (разумеется самых популярных)

Из шапки сайта, нужно вынести раздел «гравировка», и сделать его более заметным слева в верхнем углу. Раздел должен легко редактироваться в админке.

Телефонные номера, изменить на «код», что бы можно было легко набрать его с мобильного, сейчас номер 8-800 вставлен картинкой.

Тёмную «шапку» сайта, нужно изменить и уменьшить по высоте. Предложение по дизайну от шапки, хотелось бы получить от вас.

Дальше должен быть путь к файлу, поиск и тд. Все как на оригинальном сайте.

Следующей строчкой по центру должен иди заголовок с наименованием товара.

Слева от заголовка фотография, на ней нужно добавить значок лупы с плюсиком, саму лупу делать не надо. Есть лайт бокс. Под фото, размещаются другие фотографии, маленькие. На фото надо добавить, возможность сделать «стикер» в правом верхнем углу, мы должны сами менять, смысл, что на нём написано. (предложить новый код)

Справа от фото цена и описание с характеристиками.

Ниже под ними 4 значка, красивые как на ebay. 6. Доставка один день. 7. Подарочная упаковка. 8 Сертификация. 9 Подарок. (расшифровку этих цифр, можно найти на фото, во вложении)

Слева под фото должно располагать видео о товаре, мы будем вставлять туда ссылку с ютуба. Для этого поля должен быть отдельный пункт в админке.

По центру или рядом с ценой должны быть кнопки с такими названиями и функционалом:

1. в корзину 2. быстрый заказ 3. Добавить в сравнение 4. нашли дешевле?

Нужно как то реализовать кнопку, сравнить выбранные товары.

Пункт 7 при нажатии предлагает оставить отзыв у себя на страничке в сети, оставить ссылку на нас, в подарок за это мы дарим красивую подарочную упаковку. Соответственно выбор сети, клик и тд, клиент не уходит с нашего сайта. Или просто предложением купить подарочный пакет за 250р.

Пункт 4. предлагает оставить ссылку на товар, которая веден на сайт, конкурента. С комментарием, все это падает нам на почту. В благодарность, при покупке у нас, можно получить подарок, подробности у менеджера.

Под кнопками купить , кнопочки в соц сети, как сейчас на сайте.

Снизу 3 блока.

Отзывы, Полезная информация, рекомендуем.

В блоке отзывы, клиент может самостоятельно оставлять отзыв, они должны быть видны всегда. (раскрыты)

Блок информации мы заполняем самостоятельно, он должен быть виден всегда.

Рекомендуем, должен показывать 4 товара, редактирование вручную.

Ниже идет блок с 3 подарками на выбор, или выбрать свой подарок, это все товары с сайта.

Дальше оставить блок «другие предметы этой серии.

В самом низу 2 виджета вконтакте и facebook

Справа в нижнем углу, ссылки на группы в социальных сетях.

Я приложил мой набросок, как мы примерно хотим это видеть на странице.

В зоне видимости должно быть все, заканчивая на модуле с 3 подарками. (его мы заполняем тоже вручную) дальше скорлинг вниз и все остальное.

По умолчанию чистящее средство для серебра, попадает в корзину, если сумма товара больше 5 000 рублей.

Возможна поэтапная оплата. Но только после демонстрации макета страницы. Нужно учесть, что в процессе возможно будут небольшие правки и изменения.

Желательно оплата яндекс деньгами, но обсудим. БЮДЖЕТ определяете Вы!

p.s да скан низкого качества, могу сделать его фото.