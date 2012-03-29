Верстка дизайна FortunaFish.ru

Нужно сверстать 2 странички Ссылки на страницы: http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_01.png http://netcat-expert.ru/adverbo/inner_02.png В своем предложении обязательно указывайте: 1) Цену работы 2) 1-2 ссылки на сайты в интернете которые работают с вашей версткой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Учитываем
- Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600
/ зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg
- Кроссбраузерность (IE6-10, Chrome, Opera, Firefox, Safari (не обязательно) )
/ особый упор на совместимость с IE6
/ будет хорошо, если учтутся совместимости с используемыми версиями Chrome+Opera+Firefox (не последними)
- Используем функцию RESET
информация для ознакомления (кто её не знает – проходите мимо) horosh.ru/info/articles/d...
- Прошу озвучить ваши комментария по заданию
- Пожелания по обработке Дизайна
Отдельно – нужен грамотный верстальщик-оптимизатор.
Готов предоставлять заказы.
Бюджет: 1000р+
Контакт через: предварительный разговор тут, далее skype & tel
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать верстку кнопок с двумя состояниями - Активная (при наведении курсора) и Неактивная. Оплата - 500р. Сроки - до вечера пятницы.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо переверстать страницы каталога организаций согласно прилагаемых макетов.Завершен12 лет назад
Необходимо внести легкие коррективы в шапки 3х сайтов http://www.flatclean.com.ua/ http://www.officeclean.com.ua/ http://disclean.com.ua/ В результате должно быть как в приложенном макете. Работы на минут 20.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать сложный шаблон для wordpress. Так же нужно, чтобы работала форма запроса. Цена вопроса – 50 $.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Страница средней сложности. Макет psd и готовая вёрстка - есть. Нужно внести правки. Кроссбраузерность [без IE6] и точное соответствие макету обязательно. Оставляйте заявки к проекту или пишите в icq 424136868. Спасибо.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет Нужно найти симпатичные шаблон WP, уникализировать, русифицировать (если требуется, админку не нужно - главное - сам сайт) убрать лишние ссылки. С меня тематика (например, "строительство") С вас - шаблон. Если устроит качество и цена, то будет около ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется верстка по 6 проектам + программные доработки по 4 проектам: 1. Alpresurs - ТЗ в приложении, требуется ТОЛЬКО верстка, смотрите на 25 пункт - там все указано (!for_programmer_coder_Alpresurs_new_TZ_редакция_16032012.doc). Новый дизайн в приложении (!alpresurs_v2.jpg). Резюме. Нужна ...Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сверстать быстро 10 страниц. Кроссбраузерность обязательно. Выбранному кандидату макеты вышлу по личке.Завершен12 лет назад
- $130
Вот архив с макетами: sjp.su/SaitiRF.zip главная по баням сделана почти до конца: creative-way.ru/www.rar Валидно, только статика, динамики как таковой нетHTML-верстка2 исполнителяЗакрыт12 лет назад