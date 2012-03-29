Верстка дизайна FortunaFish.ru

HTML-версткаЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Учитываем

- Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600

/ зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg

- Кроссбраузерность (IE6-10, Chrome, Opera, Firefox, Safari (не обязательно) )

/ особый упор на совместимость с IE6

/ будет хорошо, если учтутся совместимости с используемыми версиями Chrome+Opera+Firefox (не последними)

- Используем функцию RESET

информация для ознакомления (кто её не знает – проходите мимо) horosh.ru/info/articles/d...

- Прошу озвучить ваши комментария по заданию

- Пожелания по обработке Дизайна

Отдельно – нужен грамотный верстальщик-оптимизатор.

Готов предоставлять заказы.

Бюджет: 1000р+

Контакт через: предварительный разговор тут, далее skype & tel

12 лет назад
Yodea
Юрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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