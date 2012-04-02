Приватно для Бешлей Руслан (beshleyofp)

Сверстать шаблон на 3 колонки для вордпресс. Макет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переверстать страницы каталога организаций согласно прилагаемых макетов.
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