Туристический портал

Здравствуйте, нужен человек или даже лучше команда программистов для разработки туристического портала.

Портал очень большой, со всем возможным функционалом. Можно ориентироваться под http://www.turne.com.ua/ и http://www.otpusk.com/ + функции с http://www.turpravda.com

Полное ТЗ есть, но это уже при личном общении. Дизайн не нужен, это мы обеспечим.

Пока жду заявок специалистов с отзывами, опытом, отвественностью и возможностью взяться за столь масштабный проект (думаю, что это месяца 4 минимум)

Приоритетнее исполнители из Киева, поскольку на таком крупном проекте многое хотелось бы обсуждать и решать вживую.

Заявки скрыты.