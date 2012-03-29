Туристический портал

$10000
HTML-версткаЗакрыт21 заявка344 просмотра
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Здравствуйте, нужен человек или даже лучше команда программистов для разработки туристического портала.

Портал очень большой, со всем возможным функционалом. Можно ориентироваться под http://www.turne.com.ua/ и http://www.otpusk.com/ + функции с http://www.turpravda.com

Полное ТЗ есть, но это уже при личном общении. Дизайн не нужен, это мы обеспечим.

Пока жду заявок специалистов с отзывами, опытом, отвественностью и возможностью взяться за столь масштабный проект (думаю, что это месяца 4 минимум)

Приоритетнее исполнители из Киева, поскольку на таком крупном проекте многое хотелось бы обсуждать и решать вживую.

Заявки скрыты.

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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