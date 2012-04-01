Вёрстка страницы

4 файла ai всего , верстка желательно под модх сразу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать главную страницу сайта (каталог продукции)
Страница фиксированная по ширине.
Нужен серьёзный профессионал, который сможет:
1. Оптимизировать изображения главной страницы под WEB
2. Сверстать макет (необходим нормальный чистый код, блочная верстка)
3. Использовать в своей работе jQuery (вместо чистого JS) (Лайтбоксы и т.п.)
С полными требованиями к верстальщику ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке http://top-logic.ru/makeup.php
Предоставьте ссылку на ваше портфолио по вёрстке, назовите примерные сроки реализации, а также ориентировочную стоимость вёрстки данной страницы.
Пожалуйста помните, что кроме знаний по вёрстке необходимо владеть JS в части использования jQuery
После выбора исполнителя будет предоставлено детальное ТЗ и страница в формате JPG, после окончательного согласования сроков и стоимости будут предоставлен PSD
Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы c помощью WebMoney
p.s. Работа появляется часто, предпочитаю работать с одним профессионалом.
Мы очень хорошо сработались с предыдущим верстальщиком, однако, к сожалению, по семейным обстоятельствам он больше не сможет участвовать в наших проектах. Я очень заинтересован в грамотном специалисте, который сможет участвовать во многих других задачах в качестве верстальщика.
Повторюсь, что нужен серьёзный профессионал для работы не только над этой страницей, но и на перспективу сотрудничества.
Уменьшенную копию макета, который нужно сверстать вы можете посмотреть в приложении.
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