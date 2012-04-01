Вёрстка страницы

Необходимо сверстать главную страницу сайта (каталог продукции)

Страница фиксированная по ширине.

Нужен серьёзный профессионал, который сможет:

1. Оптимизировать изображения главной страницы под WEB

2. Сверстать макет (необходим нормальный чистый код, блочная верстка)

3. Использовать в своей работе jQuery (вместо чистого JS) (Лайтбоксы и т.п.)

С полными требованиями к верстальщику ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке http://top-logic.ru/makeup.php

Предоставьте ссылку на ваше портфолио по вёрстке, назовите примерные сроки реализации, а также ориентировочную стоимость вёрстки данной страницы.

Пожалуйста помните, что кроме знаний по вёрстке необходимо владеть JS в части использования jQuery

После выбора исполнителя будет предоставлено детальное ТЗ и страница в формате JPG, после окончательного согласования сроков и стоимости будут предоставлен PSD

Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы c помощью WebMoney

p.s. Работа появляется часто, предпочитаю работать с одним профессионалом.

Мы очень хорошо сработались с предыдущим верстальщиком, однако, к сожалению, по семейным обстоятельствам он больше не сможет участвовать в наших проектах. Я очень заинтересован в грамотном специалисте, который сможет участвовать во многих других задачах в качестве верстальщика.

Повторюсь, что нужен серьёзный профессионал для работы не только над этой страницей, но и на перспективу сотрудничества.

Уменьшенную копию макета, который нужно сверстать вы можете посмотреть в приложении.