Вёрстка страницы

HTML-версткаЗавершен5 заявок206 просмотров
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Необходимо сверстать главную страницу сайта (каталог продукции)

Страница фиксированная по ширине.

Нужен серьёзный профессионал, который сможет:

1. Оптимизировать изображения главной страницы под WEB

2. Сверстать макет (необходим нормальный чистый код, блочная верстка)

3. Использовать в своей работе jQuery (вместо чистого JS) (Лайтбоксы и т.п.)

С полными требованиями к верстальщику ознакомьтесь, пожалуйста, по ссылке http://top-logic.ru/makeup.php

Предоставьте ссылку на ваше портфолио по вёрстке, назовите примерные сроки реализации, а также ориентировочную стоимость вёрстки данной страницы.

Пожалуйста помните, что кроме знаний по вёрстке необходимо владеть JS в части использования jQuery

После выбора исполнителя будет предоставлено детальное ТЗ и страница в формате JPG, после окончательного согласования сроков и стоимости будут предоставлен PSD

Оплату предпочитаю проводить после приёмки работы c помощью WebMoney

p.s. Работа появляется часто, предпочитаю работать с одним профессионалом.

Мы очень хорошо сработались с предыдущим верстальщиком, однако, к сожалению, по семейным обстоятельствам он больше не сможет участвовать в наших проектах. Я очень заинтересован в грамотном специалисте, который сможет участвовать во многих других задачах в качестве верстальщика.

Повторюсь, что нужен серьёзный профессионал для работы не только над этой страницей, но и на перспективу сотрудничества.

Уменьшенную копию макета, который нужно сверстать вы можете посмотреть в приложении.

12 лет назад
GROMOV
Михаил 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
orlovvalentino
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Выполненная работа была представлена точно в оговоренный срок. Валентин сам проверил сверстанный макет, а мне оставалось только убедиться, что всё выполнено так, как указано в ТЗ. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё очень здорово. Подробнейшее ТЗ. Очень приятный человек. Оплата сразу же в течении секунд после сдачи проекта.
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