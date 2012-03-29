Проект верстки сайта по климатическому оборудован.

Учитываем

- Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600

/ зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg

- Кроссбраузерность (IE6-10, Chrome, Opera, Firefox, Safari (не обязательно) )

/ особый упор на совместимость с IE6

/ будет хорошо, если учтутся совместимости с используемыми версиями Chrome+Opera+Firefox (не последними)

- Используем функцию RESET

- Прошу озвучить ваши комментария по заданию

- Пожелания по обработке Дизайна

Отдельно – нужен грамотный верстальщик-оптимизатор.

Готов предоставлять заказы.

Бюджет:1000+р

Контакт через: предварительный разговор тут, далее skype & tel