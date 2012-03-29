Проект верстки сайта по климатическому оборудован.

Необходимо интегрировать psd-дизайн в систему управления ABO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Учитываем
- Широкоформатность 15-30” мониторов; дизайн должен хорошо отображаться на обычных и широкоформатных; разрешение от 800*600 (не факт, нужна консультация) – 1280-1024 – до 2560x1600
/ зоны видимости отображены в файле FF_широкоформатность.jpg
- Кроссбраузерность (IE6-10, Chrome, Opera, Firefox, Safari (не обязательно) )
/ особый упор на совместимость с IE6
/ будет хорошо, если учтутся совместимости с используемыми версиями Chrome+Opera+Firefox (не последними)
- Используем функцию RESET
- Прошу озвучить ваши комментария по заданию
- Пожелания по обработке Дизайна
Отдельно – нужен грамотный верстальщик-оптимизатор.
Готов предоставлять заказы.
Бюджет:1000+р
Контакт через: предварительный разговор тут, далее skype & tel
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