Здравствуйте, нужен человек или даже лучше команда программистов для разработки туристического портала. Портал очень большой, со всем возможным функционалом. Можно ориентироваться под http://www.turne.com.ua/ и http://www.otpusk.com/ + функции с http://www.turpravda.com Полное ТЗ есть, но это уже при личном ...