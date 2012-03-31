Необходимо выполнить только верстку, по готовым PSD исходникам дизайна. Требования: платформы: windows / mac браузеры: ff4+, chrome, safari5, opera 11+, ie7-9 стандарты: html5/css3 js фрейворк: jquery HTML анимация, будет работа с не стандартными скриптатми, в основном по главной странице. Фильтр ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить элементы на существующей html странице:
1. Заголовок Introductory webinar сделать таким как показан в izmenenija.png
2. Добавить 3 линии над видео, над формой и над текстом
3. Увеличить размер шрифта
Обратите внимание, что цсс для этой страницы выведен в отдельный файл и он еще используется на другой странице. Ваши изменения не должны затронуть ее. Эту страницу также приложу к исходникам.
Скриншот страницы и набросок того как нужно ее изменить в приложении. Исходники страницы есть в html+css, вышлю избранному исполнителю. Сделать нужно сегодня, чем быстрее тем лучше.
После получения исходников сможете переоценить задачу если понадобится.
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