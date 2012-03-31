Нужно добавить элементы на существующей html странице:

1. Заголовок Introductory webinar сделать таким как показан в izmenenija.png

2. Добавить 3 линии над видео, над формой и над текстом

3. Увеличить размер шрифта

Обратите внимание, что цсс для этой страницы выведен в отдельный файл и он еще используется на другой странице. Ваши изменения не должны затронуть ее. Эту страницу также приложу к исходникам.

Скриншот страницы и набросок того как нужно ее изменить в приложении. Исходники страницы есть в html+css, вышлю избранному исполнителю. Сделать нужно сегодня, чем быстрее тем лучше.

После получения исходников сможете переоценить задачу если понадобится.