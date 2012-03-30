Сверстать 1 страницу

Необходимо выполнить только верстку, по готовым PSD исходникам дизайна. Требования: платформы: windows / mac браузеры: ff4+, chrome, safari5, opera 11+, ie7-9 стандарты: html5/css3 js фрейворк: jquery HTML анимация, будет работа с не стандартными скриптатми, в основном по главной странице. Фильтр ...
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Необходимо сверстать шаблон страницы в 2 вариантах ( резиновый и нет ). Оплата по факту, срок 1 день. Шаблон простой. Если Вы знакомы с локализацией под webasyst, буду рад обсудить.
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