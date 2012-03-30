Сверстать 1 страницу

HTML-версткаЗакрыт12 заявок175 просмотров
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Необходимо сверстать шаблон страницы в 2 вариантах ( резиновый и нет ). Оплата по факту, срок 1 день. Шаблон простой. Если Вы знакомы с локализацией под webasyst, буду рад обсудить.

12 лет назад
hvostik2010
Петр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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