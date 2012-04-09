JavaScript (Аякс), форма отправки на email

HTML-версткаЗавершен4 заявки172 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна динамическая форма по типу renins.com/ (в центре страницы нажмите в поле выберите автомобиль).

Если не ошибаюсь реализовывать можно на JavaScript, но не обязательно – можете предлагать варианты.

Задание в прикреплённом файле, повторюсь – нужна такая же динамичность как на renins.com/

Пишите сроки и стоимость.

На руках у меня только psd, если не сможете сверстать – тоже пишите (найду верстальщика)

Javascript
12 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$65
2 дня
Выполнил работу раньше предложенного срока. Никаких проблем с разработкой не возникли - всё выполнено на отлично. Было несколько моментов, которые отпугивали начать работать ... но показал работу и вопросов нет) Понравилось работать!
Понравилось работать с Иваном, грамотно ставит задачу, никак проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству.
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