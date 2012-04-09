JavaScript (Аякс), форма отправки на email

Нужна динамическая форма по типу renins.com/ (в центре страницы нажмите в поле выберите автомобиль).

Если не ошибаюсь реализовывать можно на JavaScript, но не обязательно – можете предлагать варианты.

Задание в прикреплённом файле, повторюсь – нужна такая же динамичность как на renins.com/

Пишите сроки и стоимость.

На руках у меня только psd, если не сможете сверстать – тоже пишите (найду верстальщика)