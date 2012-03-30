Верстка макета интернет-портала под DLE

Нужно сверстать шаблон портала под DLE 9.5.

Кроссбраузерно (в первую очередь упор на современные браузеры), валидно (код без ошибок), семантически верно, читабельно, максимально близко к макету.

Кроссбраузерно, грамотно, семантически верно, читабельно (с комментариями), близко к макету.

Приветствуется использование HTML5\CSS3 (блоки, заголовки, тени, кнопки...). В макете довольно много подобных элементов и использование CSS3 может значительно сократить вес графической части шаблона (из старых браузеров - поддержка IE7, IE8 на уровне css3pie или же просто отсутствие в них css3-элементов - квадратные углы и отсутствие тени).

В первую очередь интересует резиновый шаблон. Однако не исключена и статика (всё зависит от цены).

Подробное ТЗ и скрины макета прилагаются.