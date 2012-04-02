Верстка шаблона странички

Есть простой дизайн (файл в формате .PSD). Необходимо сверстать кроссбраузерный и валидный шаблон страницы в 2 вариантах (резиновый и нет) с возможностью последующей замены текста, фото и видео.

Для анализа прикладываю файл в .JPG

Срочность не нужна, определяющими параметрами будут цена и качество/опыт работы.

Прошу обязательно указывать в вашем предложении:

1. Цену работы.

2. 1–2 ссылки на сайты в Интернете, которые работают с вашей версткой.