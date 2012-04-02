Верстка шаблона странички

HTML-версткаЗавершен7 заявок140 просмотров
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Есть простой дизайн (файл в формате .PSD). Необходимо сверстать кроссбраузерный и валидный шаблон страницы в 2 вариантах (резиновый и нет) с возможностью последующей замены текста, фото и видео.

Для анализа прикладываю файл в .JPG

Срочность не нужна, определяющими параметрами будут цена и качество/опыт работы.

Прошу обязательно указывать в вашем предложении:

1. Цену работы.

2. 1–2 ссылки на сайты в Интернете, которые работают с вашей версткой.

12 лет назад
papado4ek
Валерий 
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nahkar
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Остался очень доволен как Дмитрий выполнил задание. Во-первых, внимательно ознакомился с ТЗ, уточнил все неясности и быстро выполнил само задание. Во-вторых, учел все дополнительные пожелания, которые сформировались в ходе выполнения задания. В-третьих, оказал он-лайн поддержку во время размещения файлов на сервере и мгновенно решил пару мелких "накладок", которые выявились только в процессе заливки файлов на сервер. Спасибо!
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