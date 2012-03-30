Нужна верстка и движок

$500
HTML-версткаЗакрыт8 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна верстка + посадка на движок. Если программист и верстальщик будут два разных человека это плюс (надо верстать быстро и грамотно).

Что касается движка: любой, хоть самописный, но придется МНОГО кастомизировать и реально писать функционал на php.

ТЗ есть.

Оплата по факту only.

12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Ky11eR
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
12 лет назад
$300
7 дней
Все плохо. 2 месяца работы, 10 тыс. заплачено - результат практически нулевой, собранное на коленке подобие сайта после дедлайна... Я очень разочарован, что доверился этому исполнителю. Считаю что не по-совести поступил исполнитель. Даже компенсации не предложил, увы и ах. UPD В последствии оказалось, что данному человеку 17 лет (вместо 21), он заведомо дал ложные данные о своем возрасте и образовании, чтобы иметь возможность работать над проектом для реализации которого у него нет ни умений ни соотв. опыта, после чего выманил 10 тыс. рублей предоплаты заверив, что определенная часть работы сделана. В данный момент подано заявление в МВД по факту мошенничества. До встречи в суде, Александр.
Не было предоставлено полного ТЗ. Не было полного дизайна хотя бы 40% всех страниц. Как можно сделать всё например за две недели? Если ТЗ я написал сам, а рабочий дизайн всех страниц я получил только 4 дня назад? И вот когда сегодня уже всё на финишной прямой, всё стоит у заказчика на хостинге и остается дописать Админ меню. Этот перекупщик пишет что мы больше не сотрудничаем.
  • Похожие заказы

  • Верстка шаблона странички

    Есть простой дизайн (файл в формате .PSD). Необходимо сверстать кроссбраузерный и валидный шаблон страницы в 2 вариантах (резиновый и нет) с возможностью последующей замены текста, фото и видео. Для анализа прикладываю файл в .JPG Срочность не нужна, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • JavaScript (Аякс), форма отправки на email

    Нужна динамическая форма по типу renins.com/ (в центре страницы нажмите в поле выберите автомобиль). Если не ошибаюсь реализовывать можно на JavaScript, но не обязательно – можете предлагать варианты. Задание в прикреплённом файле, повторюсь ...

    Javascript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка макета интернет-портала под DLE

    Нужно сверстать шаблон портала под DLE 9.5. Кроссбраузерно (в первую очередь упор на современные браузеры), валидно (код без ошибок), семантически верно, читабельно, максимально близко к макету. Кроссбраузерно, грамотно, семантически верно, читабельно (с комментариями), близко к макету. Приветствуется использование ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верстка + скрипты (14 страниц)

    $150

    КАЧЕСТВО Блочная, фиксированная, кроссбраузерность IE7+; Максимальное разделение структуры от оформления и функционала; Логичные названия классов и стилей, семантичный код; Полное соответствие макету; ТЗ предоставлю. Макеты в JPG: http://narod.ru/disk/44619426001.72ba199973baed6e40a953e5f35a467f/rivierarealty-makets.zip.html

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад