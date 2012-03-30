Нужна верстка и движок

Нужна верстка + посадка на движок. Если программист и верстальщик будут два разных человека это плюс (надо верстать быстро и грамотно).

Что касается движка: любой, хоть самописный, но придется МНОГО кастомизировать и реально писать функционал на php.

ТЗ есть.

Оплата по факту only.