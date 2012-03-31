Верстка шаблона Joomla 2.5 + Joomshopping

HTML-версткаЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Необходимо нарезать и сверстать дизайн для интернет магазина на основе Joomla + Joomshopping. Пока только главную страничку и модуль слайдера. Делать нужно быстро и качественно! Жду Ваших предложений!

Joomla
12 лет назад
Tunner
Руслан 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад