Исправление багов в магазине на WebAsyst

$100
HTML-версткаЗавершен2 заявки127 просмотров
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Необходимо исправить баги в магазине, движок WebAsyst.

12 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Никита отличный исполнитель, четко и быстро выполнил все мои задания по интернет-магазину. Профессионально подошел к работе. Работа была выполнена быстро и качественно, остался очень доволен сотрудничеством!! Безусловно один из лучших фрилансеров, великолепно владеющий навыками в верстке макетов и натяжке на WebAsyst Shop-Script.
Только положительные эмоции от работы, рекомендую.