Есть готовые странички сайтов. Нужна шаблонизация для доргена "JakoDorgen". Вместо заголовков проставить макросы. Кто впервые сталкивается с макросами или не знает что такое дорген просьба не беспокоить. Количество шаблонов - 10, цену предлагайте. Иду на ...
Сверстать страницы
Уровень сложности вёрстки - http://heroesofnewerth.ru/shop или http://heroesofnewerth.ru
Основной шаблон и стиль уже сверстаны.
В приложенных картинках можно увидеть те страницы, которые нужно сверстать.
HON_strim-list-2.jpg, HON_note_new.jpg, HON_notes_new2.jpg - как на картинке.
HON_note-add-2_2.jpg - по середине блок в 2ух вариациях.
icq: 325028853 - с завтрашнего дня.
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