Сверстать страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок338 просмотров

Уровень сложности вёрстки - http://heroesofnewerth.ru/shop или http://heroesofnewerth.ru

Основной шаблон и стиль уже сверстаны.

В приложенных картинках можно увидеть те страницы, которые нужно сверстать.

HON_strim-list-2.jpg, HON_note_new.jpg, HON_notes_new2.jpg - как на картинке.

HON_note-add-2_2.jpg - по середине блок в 2ух вариациях.

icq: 325028853 - с завтрашнего дня.

14 лет назад
simple-stuff
Александр 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный, честный заказчик. Работали без предоплаты, оплату получил во время. Тема онлайн игр близка, поэтому сразу нашли общий язык. Огромное спасибо

Заявки фрилансеров

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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