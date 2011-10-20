Переделать основной шаблон, взяв за основу Cloud от Youtheme (шаблон предоставляется). А именно: 1. По PSD-макету откорректировать цветовую схему и расположение модулей. 2. Создать для всего сайта 2-строчное меню (с элементами подменю) ...
Верстка psd-шаблона под DLE.
Требуется верстка простого шаблона под движек DLE 9.4
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