Верстка psd-шаблона под DLE.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок134 просмотра

Требуется верстка простого шаблона под движек DLE 9.4

DLE
14 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень качественно и в срок, была выполнена работа! Рекомендую!
Отличный заказчик, быстрая оплата, приятная работа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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