Вёрстка страницы "Описание лота" и страницы "Обо мне" для аукциона Молоток, также рамку лота

Есть логотип пользователя (есть исходник для фотошопа).

В принципе, выбран цвет для идентификации продавца.

Тексты для страницы "Описание лота" и страницы "Обо мне" есть.

Мне понадобятся исходники для фотошопа для дальнейшего редактирования.

Ознакомиться можно с наработками здесь http://molotok.ru/listing.php/user?us_id=16716184

-привлекательный дизайн (продающий) странички "Описание лота" и "Обо мне", также рамки лота.

-уникальный дизайн

-нужна перелинковка для юзабилити (на другие лоты, на якоря на самой страничке и т.)

-более подходящий шрифт

-можно использовать графику и иконки

-совместить с продающими свойствами дизайна

-привлекательность

-уникальность

-юзабилити

-продающие свойства