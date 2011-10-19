Вёрстка страницы "Описание лота"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка145 просмотров

Вёрстка страницы "Описание лота" и страницы "Обо мне" для аукциона Молоток, также рамку лота

Есть логотип пользователя (есть исходник для фотошопа).

В принципе, выбран цвет для идентификации продавца.

Тексты для страницы "Описание лота" и страницы "Обо мне" есть.

Мне понадобятся исходники для фотошопа для дальнейшего редактирования.

Ознакомиться можно с наработками здесь http://molotok.ru/listing.php/user?us_id=16716184

-привлекательный дизайн (продающий) странички "Описание лота" и "Обо мне", также рамки лота.

-уникальный дизайн

-нужна перелинковка для юзабилити (на другие лоты, на якоря на самой страничке и т.)

-более подходящий шрифт

-можно использовать графику и иконки

-совместить с продающими свойствами дизайна

-привлекательность

-уникальность

-юзабилити

-продающие свойства

14 лет назад
ixyran
Юрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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