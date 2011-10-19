Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок211 просмотров

Требуется верстка, натяжка на движок по готовым PSD под joomla 1.5.

Так же требуется прописать URL страниц в количестве около 50 штук.

Настройка обратной связи.

Подробности в личку.

Joomla
14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$65
4 дня

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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