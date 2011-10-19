Переделать основной шаблон, взяв за основу Cloud от Youtheme (шаблон предоставляется). А именно: 1. По PSD-макету откорректировать цветовую схему и расположение модулей. 2. Создать для всего сайта 2-строчное меню (с элементами подменю) ...
Joomla
Требуется верстка, натяжка на движок по готовым PSD под joomla 1.5.
Так же требуется прописать URL страниц в количестве около 50 штук.
Настройка обратной связи.
Подробности в личку.
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