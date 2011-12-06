Красиво наполнить сайт

Имеется интернет-магазин, тексты для наполнения, примеры магазинов-аналогов.

Требуется:

- Подобрать красивые картинки по тексту(так как это раздел помощи, то их немного)

- Сделать качественные скриншоты и подписать их

- Красиво всё это установить на сайте.

Текстовый редактор в админке имеется, но желательно базовое знание html чтобы наполнить(p,strong,em,ul и т.д.)

Админка - самописная.

Объем текстов - примерно 20 страниц в ворде. Нужно на 2 языка(тоесть всего около 40, но картинки и стиль общие)