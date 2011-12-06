В связи с устаревшей версткой нужно переверстать http://systemgroup.com.ua/. А так же будут изменены некоторые элементы (форма кнопок, размер баннера, цвета меню, иконки) Предложения в сервисе, плз. Ресурс на typo3.
Красиво наполнить сайт
Имеется интернет-магазин, тексты для наполнения, примеры магазинов-аналогов.
Требуется:
- Подобрать красивые картинки по тексту(так как это раздел помощи, то их немного)
- Сделать качественные скриншоты и подписать их
- Красиво всё это установить на сайте.
Текстовый редактор в админке имеется, но желательно базовое знание html чтобы наполнить(p,strong,em,ul и т.д.)
Админка - самописная.
Объем текстов - примерно 20 страниц в ворде. Нужно на 2 языка(тоесть всего около 40, но картинки и стиль общие)
Выбранный исполнитель
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