Красиво наполнить сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок485 просмотров

Имеется интернет-магазин, тексты для наполнения, примеры магазинов-аналогов.

Требуется:

- Подобрать красивые картинки по тексту(так как это раздел помощи, то их немного)

- Сделать качественные скриншоты и подписать их

- Красиво всё это установить на сайте.

Текстовый редактор в админке имеется, но желательно базовое знание html чтобы наполнить(p,strong,em,ul и т.д.)

Админка - самописная.

Объем текстов - примерно 20 страниц в ворде. Нужно на 2 языка(тоесть всего около 40, но картинки и стиль общие)

HTML
13 лет назад
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сделал красиво и качественно
Все сделано, оплата получена. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Strutinskiy
Виталий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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