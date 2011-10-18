Переверстать по живому

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок249 просмотров

В связи с устаревшей версткой нужно переверстать http://systemgroup.com.ua/. А так же будут изменены некоторые элементы (форма кнопок, размер баннера, цвета меню, иконки) Предложения в сервисе, плз.

Ресурс на typo3.

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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