Добрый день. Есть готовый дизайн двух страниц (главная и внутряк) в psd, требуется порезать его и сверстать. Срок сутки, цена 500 руб.
Переверстать по живому
В связи с устаревшей версткой нужно переверстать http://systemgroup.com.ua/. А так же будут изменены некоторые элементы (форма кнопок, размер баннера, цвета меню, иконки) Предложения в сервисе, плз.
Ресурс на typo3.
Заявки фрилансеров
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