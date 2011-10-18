Порезать и сверстать две страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок267 просмотров

Добрый день.

Есть готовый дизайн двух страниц (главная и внутряк) в psd, требуется порезать его и сверстать.

Срок сутки, цена 500 руб.

14 лет назад
andrey-stmotor
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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