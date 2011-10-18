Нужно отверстать 3 дизайна сайтов: - интернет-магазина (6 макетов) - интернет-магазина (12 макетов) - сайт-визитка (5-8 макетов) Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше). Оплата по ...
Порезать и сверстать две страницы
Добрый день.
Есть готовый дизайн двух страниц (главная и внутряк) в psd, требуется порезать его и сверстать.
Срок сутки, цена 500 руб.
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