Отверстать 3 дизайна сайтов, срочно.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок617 просмотров

Нужно отверстать 3 дизайна сайтов:

- интернет-магазина (6 макетов)

- интернет-магазина (12 макетов)

- сайт-визитка (5-8 макетов)

Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше).

Оплата по факту работы.

Оставляйте информацию о себе и своих работах, а так же желательно указывайте стоимость ваших услуг.

С заинтересовавшими меня я свяжусь и предоставлю всю необходимую информацию.

14 лет назад
tigla
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$170
4 дня
Дмитрий выполнил работу быстро и четко. Быстро вникнулся в суть поставленной задачи. Быстро внес необходимые правки. Результатом работы доволен полностью.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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