Пример того, что мне нужно: http://www.rusilovo.ru/ нажать на "Обзор базы отдыха" Нужно сделать также, карту предоставляю. Необходимо показывать её поверх сайта и нанести надписи, как в примере
Отверстать 3 дизайна сайтов, срочно.
Нужно отверстать 3 дизайна сайтов:
- интернет-магазина (6 макетов)
- интернет-магазина (12 макетов)
- сайт-визитка (5-8 макетов)
Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше).
Оплата по факту работы.
Оставляйте информацию о себе и своих работах, а так же желательно указывайте стоимость ваших услуг.
С заинтересовавшими меня я свяжусь и предоставлю всю необходимую информацию.
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