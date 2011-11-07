Отверстать 3 дизайна сайтов, срочно.

Нужно отверстать 3 дизайна сайтов:

- интернет-магазина (6 макетов)

- интернет-магазина (12 макетов)

- сайт-визитка (5-8 макетов)

Верстка нужна семантическая, кросс-браузерная (IE7 и выше).

Оплата по факту работы.

Оставляйте информацию о себе и своих работах, а так же желательно указывайте стоимость ваших услуг.

С заинтересовавшими меня я свяжусь и предоставлю всю необходимую информацию.