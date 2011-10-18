Необходимо выполнить верстку на основе PSD макетов

Необходимо сверстать сайт http://obmenservice.ru На данный момент там стоит шаблон по умолчанию, от производителя скрипта. Имеется специально под этот скрипт нарисованный дизайн. Задача исполнителя сверстать это все. Также предоставляю документацию по скрипту на русском языке, которая довольно четко описывает все что необходимо сделать.

Сайт разработчика скрипта : http://awebcom.com/2010/0217/auto_exchange_emoney.html