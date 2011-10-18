Необходимо выполнить верстку на основе PSD макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок250 просмотров

Необходимо сверстать сайт http://obmenservice.ru На данный момент там стоит шаблон по умолчанию, от производителя скрипта. Имеется специально под этот скрипт нарисованный дизайн. Задача исполнителя сверстать это все. Также предоставляю документацию по скрипту на русском языке, которая довольно четко описывает все что необходимо сделать.

Сайт разработчика скрипта : http://awebcom.com/2010/0217/auto_exchange_emoney.html

14 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
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14 лет в сервисе
Был
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16 отзывов

Выбранный исполнитель

catvasya
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14 лет назад
$120
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catvasya
38 лет
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13 лет назад
14 лет назад

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