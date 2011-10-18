Верстка Интернет-магазина и натяжка на ShopScript

Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript

Требуется:

--------------

1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript'а: основа DIV-ы, иногда попадаются внутри и Таблицы. Архив с jpeg файлами дизайна в приложении.

Требования к верстке:

- Валидная Doctype XHTM Strict

- Соблюдаем семантику насколько возможно (Eg: элементы дизайна делаем с помощью CSS а не с помощью картинок)

- Кодировка UTF-8

- Соответствие макету (+/- несколько пикселов - не проблема)

- Кроссбразерность в IE 7+, Safari 4+, Opera 9+, Firefox 3+ (хаков быть не должно, используем условное подключение соответствующих файлов стилей при необходимости)

- Работоспособность при выключенном Javascript

- Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла

- Наличие комментариев, чтобы было понятно где какой блок и что за что отвечает.

- Название элементов, классов и всего прочего должны быть на английском и соответствовать логике:

Правильно: top_left_block, page_title

Неправильно: block_1, verhniy_leviy_block, header1, zagolovok_stranitsi

2. Натяжка сверстанного дизайна на готовый движок - должна быть выполнено как отдельный шаблон для Shopscript'а. При выборе данного шаблона и соответственно пользовании ИМ - все страницы должны быть в тему дизайна, те дефолтные нигде не должны вылезать. Поэтому вы должны быть знакомы с данным скриптом и от вас потребуется опыт "натяжки" дизайнов под него.

PS: На всякий случай, страницы входящие в шаблон можно посмотреть тут (верстать только то что нужно из этого, тк там есть шаблоны писем, бланков и тп, что может не относится к дизайну): http://www.webasyst.ru/support/help/wass-manual-design-editing.html

Заявки подавать в формате:

-------------------------------------

1. Верстка дизайна - цена и срок и верстали под Shopscript или нет

2. Натяжка на Shopscript - цена, срок и ссылки на примеры ваших работ по натяжке

Предпочтения будут отдаваться тем кто сможет сделать и верстку и натяжку

Схема сотрудничества:

------------------------------

- Заключаем договор (через Weblancer), в котором будут оговорены все условия, чтобы потом не было разногласий и была возможность оставить друг-другу соответствующие отзывы

- Если выполняется только верстка: делаете, сдаете, проверяю соответствие требованиям => оплата

- Если верстка и натяжка: после сдачи верстки - 30%, после сдачи натяжки - оставшаяся часть

- оплата через weblancer по системе безопасных сделок или напрямую (на выбор исполнителя).

Тестовый адрес для просмотра работы скрипта: http://принтерра.рф

Логин: guest

Пароль: guest