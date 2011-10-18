Верстка меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок213 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо кроссбаузерно сверстать меню, не используя картинок. Описание и внешний вид меню во вложении. Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

14 лет назад
dim_lam_dim
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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