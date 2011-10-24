Переверстать шапку сайта на Битриксе, доб. флеш

Для сайта почтовой системы, необходимо сверстать шаблон. Сайт на основе продукта [http://www.b1gmail.com], который имеет шаблонизацию. Новый дизайн всех страниц, будет предоставлен в PSD формате. Задача грамотно сверстать, чтобы верстка соответствала макету, а так же, ...