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Переверстать шапку сайта на Битриксе, доб. флеш
Есть:
- сайт на битриксе
- готов дизайн psd
- готовая интеррактивная flash карта России
- видеоролик на флеш
нужно переверстать шапку Битриксовского сайта + главная страница с флеш
плачу по факту.
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