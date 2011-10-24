Переверстать шапку сайта на Битриксе, доб. флеш

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки144 просмотра

Есть:

- сайт на битриксе

- готов дизайн psd

- готовая интеррактивная flash карта России

- видеоролик на флеш

нужно переверстать шапку Битриксовского сайта + главная страница с флеш

плачу по факту.

14 лет назад
Jevodan
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Заказывали верстку шапки и меню, редактирование шаблонов для Битрикса Работа сделана качественно и в срок, с удовольствием буду продолжать сотрудничество
Хороший заказчик, советую всем

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peterson7
Петр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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