Нужна полная кроссбраузерность

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки209 просмотров

Для сайта http://xtp.ukr-contact.com/ нужно оптимизировать верстку под opera, safari под iOS, разные версии ff , Ie (возможно неполное соответствие, но чтобы не ехало все)

Жду ваших предложений

iOS
14 лет назад
kushedow
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

Lysyi
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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