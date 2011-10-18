Сайт nravitsa-nosi.ru В ФФ 2, ФФ 3.6, опера 8 на странице категории половина товарных предложений перекрывается текстом нижним. http://browsershots.org/http://nravitsa-nosi.ru/category/krossovki_puma_men/ 200 руб / час, тестируем потом отображение через: http://browsershots.org/http://nravitsa-nosi.ru/category/krossovki_puma_men/ ...
Нужна полная кроссбраузерность
Для сайта http://xtp.ukr-contact.com/ нужно оптимизировать верстку под opera, safari под iOS, разные версии ff , Ie (возможно неполное соответствие, но чтобы не ехало все)
Жду ваших предложений
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