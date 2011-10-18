Подправить мелочи по верстке WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок155 просмотров

Добрый день ! Сайт http://www.wpk.bacac.org/publish_post

В приложении то что нужно исправить.

Задача простая. Сделать нужно сразу.

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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